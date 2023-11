Bici restituita ad un anno dal furto

Le era stata rubata più di un anno fa e probabilmente non contava più di rivederla, invece ieri, dopo un’inaspettata telefonata della Polizia locale, si è vista riconsegnare la sua bicicletta. Merito innanzitutto della dovizia di particolari che aveva fornito quando ne ha denunciato il furto, particolari che hanno permesso di collegare senza esitazione la due ruote alla legittima proprietaria.

La restituzione è avvenuta il 23 novembre presso i locali del posto integrato di Polizia locale in via Fabriani, tutto sommato non tanto lontano dal luogo in cui la signora aveva parcheggiato la bicicletta un pomeriggio dell’estate 2022.