Bilancio, il voto in Comune: "Con l’ottava variazione garanzie sugli investimenti"

Garantire i cofinanziamenti comunali, con specifici vincoli di ente anche per i prossimi anni, per le opere previste dall’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile promossa con le risorse della Regione, in particolare per il completamento della riqualificazione dell’ex Ospedale Estense o la realizzazione del nuovo tratto della Diagonale verde; così come per alcuni interventi nell’area nord che fanno parte del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, prevedendo anche le risorse per consentire la realizzazione dei 15 alloggi di edilizia residenziale sociale destinati alle forze dell’ordine., il cosiddetto lotto Q. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’ottava Variazione al Bilancio del Comune di Modena, approvata giovedì. In conto capitale il valore complessivo della manovra finanziaria è di circa 7 milioni di euro di risorse per investimenti (con 3,6 milioni di applicazione dell’avanzo), mentre in parte corrente sono previste maggiori spese per quasi un milione di euro nel 2023 e quasi 3,5 nel 2024.

Tra gli interventi previsti con la manovra finanziaria c’è anche l’acquisto del chiosco dell’ex edicola di piazza Matteotti e la predisposizione della struttura come nuovo presidio “Città sociale e sicura” in centro storico, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo. La spesa complessiva è intorno ai 50 mila euro ed è finanziata con il fondo nazionale per la promozione della legalità che ha assegnato a Modena 66 mila euro.

In programma anche le risorse aggiuntive (125 mila euro) per la manutenzione straordinaria dei padiglioni fieristici per un valore complessivo di 300 mila euro, l’aggiornamento tecnologico delle postazioni di lavoro (46 mila euro) e un intervento sull’impiantistica del Planetario (60 mila euro).

Per la parte corrente, la manovra finanziaria d’ente destina maggiori contributi alle piscine Dogali per il caro energia (quasi 175 mila euro) e a una serie di attività culturali, dal Teatro comunale a Ert e il progetto regionale “Talenti@mo” per un valore complessivo di 133 mila euro.

Previsti anche 163 mila euro (da fondi nazionali e regionali) per contributi ai cittadini invalidi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Per anziani e disabili, inoltre, vengono aumentate le risorse di 350 mila per alcuni fondi. Per il sostegno del sistema scolastico integrato 0-6 anni il contributo statale aumenta di 294 mila euro che verranno utilizzati per la gestione dei nidi d’infanzia in accordo con la Fondazione Cresciamo, mentre dalla Regione arrivano 177 mila per la riduzione alle famiglie delle rette dei nidi.