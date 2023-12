Bilancio, le tasse restano invariate

Priorità ai servizi per il cittadino, alla manutenzione stradale e del verde pubblico, all’edilizia scolastica, a sicurezza, sport e rigenerazione urbana, e particolare attenzione al sostegno alle famiglie in difficoltà. Sono queste le linee guida lungo le quali si sviluppa il bilancio di previsione 2024-26, approvato dal Consiglio comunale di Maranello. Un bilancio che prevede un’ulteriore riduzione del 48% sull’indebitamento, dovuta all’estinzione di diversi mutui, nonostante i rincari su energia e servizi indispensabili abbiano impattato sui costi per le opere pubbliche non meno dei ‘tagli’ operati dal Governo. Le tariffe sui servizi, come ogni anno, verranno dunque adeguate al tasso d’inflazione, ma il Comune riesce a mantenere invariate sia l’addizionale Irpef, ‘congelata’ dal 2015 che l’Imu e l’imposta di soggiorno, ‘ferme’ dal 2012. Nel corso del triennio ‘abbracciato’ dal bilancio previsionale gli investimenti – spiccano quelli sugli edifici scolastici – raggiungeranno gli 8,2 milioni di euro e saranno riservati soprattutto a interventi sul territorio. Per il 2024, invece, il bilancio ammonta a 33,3 milioni di euro, per 23,7 milioni di spese correnti, di cui circa 8 per istruzione, lavoro e welfare. "L’obiettivo – spiega il Sindaco Luigi Zironi – è quello di continuare a migliorare la qualità della vita dei cittadini".