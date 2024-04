Bonaccini a Nonantola per la lista di Baccolini

Ieri al Parco della Pace il Pd di Nonantola ha presentato i candidati al consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative di giugno: Massimo Po, Ileana Borsari, Renato Brescancin, Chiara Cajumi, Sonia Canadè, Lucilla Celeghini, Roberta Covezzi, Cosetta Ferri, Christian Giordano, Luigi Guerra, Giorgio Francesco Lera, Nicola Pastena, Stefania Pirondi, Alessio Ruizzo, Federica Santamaria, Maria Cristina Zoboli. Alla iniziativa a sostegno di Tiziana Baccolini ha partecipato anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato per il Pd alle elezioni europee, capolista del Nord-Est. "Oggi – ha esordito Baccolini – abbiamo presentato una delle due squadre, quella del Pd, che assieme alla Lista civica ’Nonantola Attiva’ mi sostengono nella mia candidatura a sindaca di Nonantola. Donne e uomini con grande spessore umano che mettono a servizio della propria comunità competenze, idee e passione".

Per Baccolini, aver presentato la squadra assieme a Stefano Bonaccini ha un grande valore, che avvicina la distanza tra Nonantola a Bruxelles, se si condividono progetti e valori comuni. "Con Bonaccini abbiamo parlato dei punti cardine del mio programma per Nonantola e di quelli alla base delle elezioni europee: mondi apparentemente distanti, ma in realtà vicinissimi, nel ruolo centrale affidato alle persone e all’ambiente, un connubio per noi imprescindibile che ci separa nettamente – ha rimarcato Baccolini – "dalle becere e pericolose politiche che la destra, a tutti i livelli, sta mettendo in campo. Essere ambientalisti non significa essere integralisti: chi lo pensa ne ha una concezione sbagliata".

Bonaccini ha concluso affermando: "Il mio sostegno a Tiziana Baccolini è forte e pieno".

Gian Luigi Casalgrandi