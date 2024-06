Risultati elezioni a Castelfranco e Nonantola: lo spoglio in tempo reale

Modena, 10 giugno 2024 – I cittadini di Castelfranco Emilia e Nonantola sono in attesa di conoscere i risultati delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024. Segui l’articolo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

A Castelfranco Emilia sono 4 i candidati che si sfideranno alle urne: oltre al sindaco uscente Giovanni Gargano, sostenuto da Partito Democratico, M5S e dalle liste ’Idee in Comune’ e ’Castelfranco Futura’, sono in gara l’attuale consigliera Silvia Santunione, sostenuta dalle liste civiche ’Frazioni e Castelfranco’, ’Civica Castelfranco’ e ‘Forte Urbano’, Rosanna Righini appoggiata da Fratelli d’Italia e Lega e la new entry centrista Claudio Malavasi, appoggiato dalle liste ’Liberi di Scegliere’ e ’Malavasi Sindaco’.

A Nonantola, invece, la sfida è tra Barbara Guerzoni sostenuta da M5s e lista ’Civici Nonantolani’, Tiziana Baccolini sostenuta da Pd e ‘Nonantola Attiva’, Monica Contursi con tre liste (‘Nonantola al Centro’ appoggiata da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Popolo della Famiglia, la lista di Fratelli d’Italia e quella civica ’Noi Nonantola’); e Cinzia Vaccari con le liste ’Il futuro adesso’ e ’Nonantola Progetto 2030’.

