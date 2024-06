Risultati elezioni comunali a Carpi: lo scrutinio in diretta

Carpi, 29 maggio 2024 – Tempo di spoglio a Carpi per le elezioni comunali 2024, che vedono in corsa quattro sfidanti per la carica di sindaco. Segui l’articolo per ricevere tutti gli aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

Segui qui i risultati in diretta dello spoglio

I candidati sono Annalisa Arletti, sostenuta da una coalizione di centro destra, composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e la lista ‘Carpi protagonista per Arletti sindaco’, Monica Medici, che può contare sul sostegno di ‘Carpifutura’ e ‘Movimento civico per Carpi’, Riccardo Righi, a capo di una coalizione composta Pd, AVS, Carpi 2.0 (in cui rientra la Dc), ‘Carpi Comune’, ‘Carpi a Colori’, ‘Bella Carpi’ e ‘Uniti per Carpi’ (composta Italia Viva, +Europa Carpi e Laboratorio Carpi), e Davide Verri, per il partito ‘Forza del Popolo’.

Elezioni a Carpi: lo spoglio in diretta

Scrivi il nome del tuo Comune nella barra di ricerca ‘Cerca per comune’ qui sotto