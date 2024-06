Mundo e il video dove canta ‘Faccetta Nera’: "Un errore. Ma non sono un fascista"

Modena, 21 giugno 2024 – “Non sono un fascista, né lo sono mai stato e tantomeno lo diventerò. Ma per quel video sono stato messo alla gogna, mi hanno massacrato, minacciato. E io davvero non me lo merito".

Il video a cui fa riferimento Giovanni Mundo – candidato consigliere con la lista di Fratelli d’Italia – è quello in cui, lui stesso, viene ritratto in un bar mentre canta Faccetta Nera, facendo il saluto romano, ormai al centro di una polemica infiammatasi a pochi giorni dal ballottaggio per le elezioni amministrative di Nonantola. "Ho sbagliato certo, ma non ho fatto del male a nessuno. È stato un errore che non rifarei mai più, ma posso garantire che non c’era malafede. Chi mi conosce realmente sa che non inneggio al fascismo".

Mundo, a quando risale quel video?

"Poco dopo la fine della pandemia. È di qualche anno fa. Ma voglio spiegare bene quanto successo: era una serata tra amici, eravamo in un bar, tutti insieme. Durante la serata avevano fatto partire Faccetta Nera - quasi come una goliardata perché sanno che sono un uomo di destra - così come avevano fatto partire ‘Bella Ciao’ e altre canzoni legate alla sinistra, per altri amici lì con me. Tant’è che poi io stesso, poco dopo, quella stessa sera dissi di smetterla e stoppare la musica".

E poi?

"Oggi mi rendo conto di aver certamente sbagliato e posso dire con certezza che una cosa del genere non la rifarei mai più. Ma anche in quel momento, lo ripeto, non ero in malafede. Sono un uomo di destra, non voto il Pd, ma non sono di certo un fascista e non inneggio al Duce".

Quel video però è rispuntato. A pochi giorni dal ballottaggio.

"Si, lo hanno ripubblicato dopo anni. Sono addolorato da quanto successo, da quello che si è scatenato. E soprattutto non voglio creare problemi agli altri candidati in lista. Sono giorni pesantissimi, difficili anche solo da spiegare a parole. Avrei preferito che questa cosa venisse affrontata realmente in modo democratico, parlandone con chi ha sollevato il tema e confrontandosi per contestualizzare quel video e far capire così, direttamente, che non sono un fascista".

Questa è la sua prima esperienza in politica?

"Sì ma non proseguirà. Prendo le distanze dalla politica dopo ciò che è accaduto. Anche se ero sceso in campo con tutt’altro intento".

g. d. c.