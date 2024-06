Risultati per il sindaco a Modena: lo spoglio in diretta Sono 7 i candidati per la carica di primo cittadino dopo i 10 anni targati Gian Carlo Muzzarelli: ecco lo scrutinio in tempo reale. Segui come va la sfida tra Massimo Mezzetti, Claudio Tonelli, Luca Negrini, Maria Grazia Modena, Daniele Giovanardi, Chiara Costetti e Marco Meschiari