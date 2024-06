I nuovi sindaci eletti in provincia di Modena: tutti i nomi Sorpresa a Cavezzo che passa al centrodestra con Venturini (60,86%): è il primo sindaco di Fd'I in provincia. Confermato Nizzi a Fiumalbo; a Pievepelago Ferroni rieletto per il quarto mandato. A Lama Mocogno una svolta a destra con l'elezione di Arnaldo Ricchi