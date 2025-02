Bufera sul parcheggio . Il Comune ad Aldi:: "Rimborsate i cittadini"

Il caso del parcheggio Aldi infiamma ora anche le sale del Consiglio comunale, dove prossimamente il sindaco Mezzetti e l'assessore Zanca dovranno rispondere alle domande della consigliera Katia Parisi, di Modena Civica. La consigliera infatti ha presentato un‘interrogazione urgente sulla gestione del parcheggio Aldi di Modena e dichiarazioni dell’Assessore Zanca’.

Prima del confronto però, arriva la nota del Comune che chiederà ad Aldi la "restituzione integrale delle somme pagate dai cittadini, senza aggravio di costi, e la rimozione completa della cartellonistica che è stata solo provvisoriamente coperta". Queste sono le richieste che il Comune rivolgerà ad Aldi per tutelare i cittadini in occasione dell’incontro che si terrà oggi con la dirigenza della catena, proprio per approfondire la questione delle sanzioni ricevute da alcuni cittadini per aver superato il limite di tempo previsto per la sosta nel parcheggio.

L’assessore al Commercio Paolo Zanca, durante un incontro con il presidente di Federconsumatori Modena, Marzio Govoni, ha illustrato la documentazione relativa alla vicenda e insieme alle azioni intraprese in queste ultime settimane dall’Amministrazione comunale, tra cui la richiesta di rimuovere la segnaletica non coerente con l’utilizzo pubblico dell’area. "L’incontro – fanno sapere dal Comune – si è concluso con l’impegno da parte dell’assessore di chiedere ad Aldi l’invio, a chi ha ricevuto avviso di pagamento, di una comunicazione di annullamento della ’sanzione’ e quindi la restituzione integrale delle somme pagate, senza aggravio di costi e in tempi celeri. Richiesta anche la rimozione completa della cartellonistica che è stata solo provvisoriamente coperta".

Proprio all’assessore Zanca sono rivolte le domande della consigliera Parisi, racchiuse nell’interrogazione: "Il sindaco e l’assessore confermano di essere stati informati già da tempo della gestione irregolare del parcheggio da parte di Aldi e, in caso affermativo, da quanto tempo erano a conoscenza della situazione? Quali azioni sono state intraprese dal Comune nei mesi precedenti per garantire il rispetto degli accordi del 2015? L’Amministrazione intende richiedere ad Aldi il rimborso per le sanzioni già pagate dai cittadini e, in caso contrario, quali soluzioni si intendono adottare per tutelare gli utenti coinvolti? Sono previsti ulteriori controlli per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro in altri parcheggi di supermercati o attività commerciali? Quali garanzie ha ricevuto l’Amministrazione affinché Aldi rispetti gli accordi e non riproponga in futuro limitazioni alla fruizione del parcheggio? L’assessore Zanca conferma l’esistenza di un accordo verbale con Aldi, chi ne sarebbero stati i protagonisti e quali sarebbero stati i suoi contenuti specifici? Chi è la fonte dell’informazione riguardante l’accordo verbale? L’Amministrazione era a conoscenza di questo presunto accordo prima dell’intervento dell’Assessore? Se sì, quali eventuali verifiche siano state fatte per accertarne la validità?".

Ottavia Firmani