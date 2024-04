Buk Festival La settimana della bibliodiversità

Primavera di eventi letterari con la 17ª edizione di Buk Festival, in programma sabato e domenica nel Chiostro di San Paolo a Modena, per una full immersion nella bibliodiversità. Promosso per la direzione artistica di Francesco Zarzana e co-curato da Sara Caselli, organizzato da ProgettArte, Buk Festival ospiterà un’ampia selezione della piccola e media editoria nazionale, e proporrà un cartellone d’incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali.

Appuntamento attesissimo è quello dedicato al Premio Speciale Buk, in programma sabato alle 21: "Un riconoscimento che si identifica con il festival e che – spiega Zarzana – nelle ultime edizioni è stato conferito a firme della narrativa contemporanea come Donatella Di Pietrantonio e Maurizio De Giovanni". I riflettori di Buk si spostano quest’anno su un’autrice amatissima, Rosella Postorino, vincitrice del Premio Speciale Buk 2024 ‘per la capacità di intrecciare la Storia e le storie ovvero il contesto e le umane vicende, costruendo una narrazione insieme epica e intima’. Postorino dialogherà con Zarzana sabato, alle 21 nella Sala del Leccio, delle sue opere e dei suoi protagonisti: nel 2023 ha pubblicato ‘Mi limitavo ad amare te’ (Feltrinelli, finalista Premio Strega). Domenica alle 10.30, l’International Buk Speed Date: persone di diverse nazionalità e ispirazioni letterarie, diversi gusti e diverse letture, potranno condividere i loro libri preferiti, incrociandosi nel ‘one to one’ con lettori mai visti prima e scambiare esperienze e consigli di lettura. Le novità della piccola e media editoria nazionale quest’anno si concentreranno sulle letture legate alla sostenibilità.

Sabato appuntamento con i divulgatori scientifici: alle 15, nella Sala del Leccio, si presenta ‘Globesity, la fame del potere’, il food thriller pubblicato da Minerva edizioni, firmato dal fondatore del movimento ‘Spreco Zero’ Andrea Segrè. Alle 16 il testimone passerà a Eliana Liotta, che per La nave di Teseo ha pubblicato ‘La vita non è una corsa. Le quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza’.

Il racconto di una diva ‘umanissima’ è invece al centro dell’ultimo libro dell’autrice e giornalista Annarita Briganti: domenica, alle 17.30 nella Sala del Leccio converserà del suo ‘Maria Callas. La diva umana’ (Cairo editore). Sostenibilità e innovazione anche per i libri che, nella terra di Enzo Ferrari, incrociano a Buk il ‘Motor Valley Fest’, novità di quest’anno: un’area dedicata all’automotive e al suo futuro, ma anche agli anni ruggenti e visionari delle grandi quattro ruote. Fra le prime assolute anche i romanzi editi ProgettArte ‘Voglio stare in gattabuia’ di Sergio Greco e ‘Cogli l’acqua quando piove’, di Angela Albano.