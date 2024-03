Calciolari lascia, sarà Poletti il traghettatore

Alberto Calciolari da domani lascia la presidenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Dopo un rinvio tecnico, oggi si terrà infatti il consiglio che eleggerà il nuovo presidente. Secondo le indiscrezioni della vigilia il compito di traghettare l’istituzione di secondo grado al dopo elezioni (6 comuni su 8 infatti rinnoveranno l’8 e 9 giugno i propri sindaci e consigli comunali) spetterà ai due soli sindaci non in scadenza, ovvero Claudio Poletti di Finale, che assumerà la presidenza, e Monja Zaniboni di Camposanto, che sarà la sua vice. In questo lasso di tempo Ucman dovrà abbozzare il nuovo Statuto, adeguandolo alla realtà dovuta alla uscita di Mirandola, ridefinendone composizione e funzioni, ma soprattutto rilanciandone il ruolo. "Al termine di questo incarico – commenta Calciolari - non posso che ringraziare per il prezioso lavoro i colleghi sindaci, il consiglio e il personale Ucman. Approvare i primi bilanci senza Mirandola, a partire da quello preventivo del 2023, passando per quello consuntivo del 2022 e fino al bilancio preventivo 2024, sono stati risultati per nulla scontati.

A questo possiamo aggiungere la riforma e il riordino di tutta l’Unione, passati anche attraverso la parifica dei conti con i singoli Comuni, in nome di ordine, chiarezza e trasparenza".

Alberto Greco