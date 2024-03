Campogalliano, trionfo da record

E’ un trionfo che viene da lontano quello che, 22 anni dopo l’ultima volta, ha riportato il Campogalliano in Prima categoria con 4 gare di anticipo, prima squadra dell’Emilia Romagna a festeggiare dopo aver dominato il girone "F" di Seconda categoria. Un successo a suon di record (19 vittorie e 3 pari in 22 gare, l’ultima per 3-0 sabato a Mirandola) con gli 11 gol di bomber Bondioli (ex Spm) e gli 8 a testa di Leporati e Porrini (ex Rolo). Un trionfo celebrato sui social anche da Stefano Bonaccini, presidente della Regione e campogallianese doc, con un "Camgaian number one" a ricordare il suo passato da giocatore biancazzurro a inizio anni ’80.

"La squadra è stata costruita per vincere da me e dal ds Gabriele Cipriano – spiega il patron Angelo Viperino – ma nessuno si aspettava un percorso così. Già l’anno scorso eravamo forti, nonostante la finale playoff persa col Medolla, e così abbiamo confermato tutto il blocco, in primis mister Simone Barozzi, inserendo 4-5 pedine mirate. In un girone così forte non eravamo i favoriti, penso che Medolla e Fortitudo fossero state indicate da tutti come le squadre da battere, ma coi ragazzi ho sempre detto che ce la saremmo giocata con tutti col nostro motto, non mollare mai. E’ stato così e le 8 vittorie iniziali hanno confermato le nostre potenzialità". Il progetto targato Viperino, affiancato dal braccio destro Luca Grieco, nasce alla Virtus Campogalliano (vittoria dei playoff senza però salire in Seconda) poi nel 2019 l’ingresso nel Campogalliano con il "Football Olimpic Arcobaleno" per gestire la prima squadra, 12 mesi prima della fusione fra Virtus e Pol. per il settore giovanile. E ora si guarda già al futuro. "Vogliamo onorare al meglio queste ultime 4 gare – prosegue Viperino – e chiudere imbattuti perché sarebbe un grande vanto. Poi con Barozzi al timone abbiamo già progettato la prossima stagione: ci mancano due pedine per completare la squadra ed essere competitivi anche in Prima categoria".

David Setti