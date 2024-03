Cantiere edile, tecnico con nozioni di informatica

Il Centro per l’Impiego di Mirandola ha ricevuto la segnalazione che la ditta Belloni Srl con sede a Concordia, che vanta una esperienza pluridecennale in tinteggiature, verniciature, isolamento termico e acustico, ristrutturazioni civili ed industriali, ha avviato la ricerca di 1 tecnico/a di cantiere edile. Priorità ai candidati/e con esperienza. Occorre il diploma di geometra o di laurea (in architettura o in ingegneria), conoscenze informatiche per l’uso dei programmi Excel, Word, gestione posta elettronica e software PRIMUS. Apprezzato attestato di corso di formazione per Tecnico Computista Preventivazione e sia preferibilmente automunito/a. L’orario va dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 18. Inizialmente si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di successiva trasformazione a tempo Indeterminato. Domande entro il 27/03/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.