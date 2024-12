’Carpi da Vivere’ domani in edicola. Il personaggio del mese è il sindaco

La città addobbata a festa in vista del Natale e del Capodanno, le tradizioni, il buon cibo e il divertimento, ma anche la solidarietà e l’inclusione: sono queste le tematiche protagoniste dell’edizione di dicembre di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. Il personaggio del mese è Riccardo Righi, sindaco ma anche papà di Enea e cittadino, dopo i primi sei mesi di mandato. Centro storico in primo piano con i commercianti del nuovo corso Roma che si raccontano, movida con ‘Galleria 55’ nel cuore della città, mentre spostandosi verso la campagna c’è un assaggio di tradizione con la trattoria ‘Baldini’ che si appresta a festeggiare il mezzo secolo di esistenza. La solidarietà è protagonista più che mai in questo periodo dell’anno, come spiegano i promotori del Gruppo di acquisto solidale ‘La Festa’, per un nuovo stile di vita più sobrio e attento alle persone e alle cose. E il concetto di ‘persona’ è assolutamente al centro del ‘Banco Artigiano’ gestito dalla cooperativa Arti e Mestieri e promosso da Cooperative sociali Nazareno: nella ‘bottega-laboratorio’ i limiti diventano risorse e si trasformano in talenti. Lo spirito sportivo e inclusivo è quello che anima il progetto ‘Muoviti Muoviti’ rivolto agli studenti di materna ed elementari. Infine, largo spazio agli appuntamenti che accompagneranno i cittadini verso il nuovo anno, tra mongolfiere e rievocazioni a Palazzo Pio, senza trascurare quartieri e frazioni.