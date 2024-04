Carpi, manifesto strappato. Arletti: "Gesto incivile"

All’indomani dell’inaugurazione della sede elettorale, ieri mattina uno dei manifesti elettorali di Annalisa Arlettti, candidata sindaco per il centrodestra a Carpi, è stato trovato strappato. "Amo la politica da quando ero una ragazzina e, in tutta la mia vita, non ho mai strappato il manifesto di un avversario semplicemente perché credo nel valore delle idee – afferma la Arletti – perché quando non siamo d’accordo con qualcuno possiamo confrontarci e dialogare, questo è il bello della democrazia. Vorrei però che chi ha strappato il nostro manifesto sapesse che nelle ultime ore ho ricevuto decine di messaggi di persone che, avendo visto un gesto tanto incivile, si sono offerte di aiutarci". La condanna del gesto è arrivata anche dall’avversario alle amministrative, Riccardo Righi, candidato per il centrosinistra, che ieri ha organizzato un’altra biciclettata per Carpi: "Un gesto vandalico, incivile, di cui vergognarsi. Lontano mille miglia da tutto quello che anima la nostra comunità politica: la democrazia".