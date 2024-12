Carpi, occhio alla corazzata Torres

E’ una Torres ferita quella che sabato arriverà al "Cabassi" nell’ultimo impegno casalingo di questo 2024 per la squadra di Serpini. Reduce da 3 sconfitte di fila con Entella, Spal e Ascoli, che diventano 4 con l’uscita di scena dalla Coppa per mano del Milan U23, i sardi sono al 4° posto ma hanno visto scappare via il Pescara a +10 e la corsa al primo posto, obiettivo dichiarato in estate, a metà campionato sembra già tutta in salita. La rosa allestita dalla dirigenza sarda – in cui c’è anche l’ex terzino biancorosso Liviero – è sulla carta fra le più complete del girone, guidata da Giorico in regia (ex Modena come l’esterno mancino Guiebre) e con un attacco fra i più forti, che ha mantenuto il terzetto da 26 reti dell’anno scorso composto da Diakite, Scotto e Fischnaller (per l’ex Sudtirol sono 7 i gol fin qui) e ha messo dentro l’ex reggiano Varela Djamanca sceso dalla B oltre a Nanni, eroe col San Marino qualche settimana fa in Nations League. Un momento nero quello della Torres cominciato con la sconfitta casalinga 1-0 subita con l’Entella del 17 novembre dopo una prima parte di stagione eccellente. Nelle prime 14 giornate, infatti, la squadra rossoblù aveva perso solo una gara in casa con l’Arezzo dopo le prime 7 giornate da imbattuta e poi era ripartita bene con 14 punti nelle successive 6 gare. Nonostante un mese di black out ad oggi la posizione di mister Alfonso Greco (dal 2021 in sella, nessuno longevo come lui sulla stessa panchina nel girone "B") non sembra in discussione, difeso in primis dai propri giocatori che dopo l’ultimo ko casalingo con l’Ascoli si sono presentati in sala stampa per prendersi tutte le responsabilità di questo momento nero. Al "Cabassi" nei sardi mancheranno per squalifica il fantasista Mastinu, espulso con l’Ascoli, e il difensore Dametto.

25 anni dopo. Per la Torres l’ultima volta da avversaria al "Cabassi" risale alla stagione di C2 1999-00 quando i rossoblù si imposero per 3-0 contro il derelitto Carpi di Specchia che sarebbe poi arrivato ultimo e quindi fallito. Una stagione in cui nel girone c’era anche il Tempo (che vinse 1-0 a Carpi), mentre l’ultima squadra sarda ad essere transitata da Carpi è la Villacidrese, sconfitta in C2 nel 2010-11 dal Carpi di Sottili per 2-1 grazie alla doppietta di Cesca.

Dal campo. Ieri ancora fermo Nardi che però dovrebbe tornare oggi in gruppo nell’allenamento del mattino, tutti gli altri ok a parte il solo Forapani.

Davide Setti