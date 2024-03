"Carreggiata e rotonda troppo strette"

Critico sull’operazione del Comune, il capogruppo della LEga Giovanni Bertoldi: "Peccato che si sia cominciato dal passaggio a livello meno problematico e non ci si sia occupati dei passaggi a livello di Strada Morane e via Fratelli Rosselli. Per non parlare poi della progressiva lievitazione dei costi: nel 2020 la stima era di 4 milioni di Euro, passati a 5 milioni in concomitanza dell’accantieramento, per poi arrivare ad oggi ad una cifra stimata in € 6.760.000. Anche i tempi di realizzazione non sono stati rispettati. Il cronoprogramma prevedeva la fine dei lavori entro l’11 settembre 2023, con uno slittamento quindi di 6 mesi. Un equivalente slittamento di 6 mesi ha riguardato la chiusura di via Panni, con i disagi conseguenti per la circolazione. In più la larghezza della carreggiata nel sottopasso , sembra particolarmente stretta, così come troppo piccola sembra la rotatoria di accesso un problema per bus e mezzi pesanti".