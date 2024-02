Carte di credito, ladro in manette

Addosso aveva ben due carte di credito risultate rubate ma pare che nel recente passato abbia messo a segno altri colpi simili. È finito in manette ieri un 22enne di Castelfranco arrestato dai carabinieri per furto. Pare che il giovane, volto noto alle forze dell’ordine, fosse riuscito ad impossessarsi appunto di due carte di credito rubate ad ignari cittadini, per poi acquistare alcune cose all’interno di un locale. Pare che i carabinieri abbiano notato il comportamento sospetto del 22enne che, perquisito, sarebbe stato trovato in possesso di diverse carte e bancomat non sue. Questa mattina è previsto il processo per direttissima.