Castelfranco, Cna sollecita interventi per la sicurezza

Anche la Cna del territorio di Castelfranco interviene sul tema della sicurezza, chiedendo sostanzialmente un’azione congiunta tra i comuni della zona per un potenziamento della stazione dei carabinieri e, al contempo, esortando al potenziamento del sistema di videosorveglianza. "Spiace constatare come i governi, a prescindere dal loro colore politico – dichiara in particolare Mauro Rondelli, responsabile Cna dell’area, commentando a sua volta le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ai media dal primo cittadino di Castelfranco, Giovanni Gargano – non considerino l’urgenza e la necessità di intervenire sul problema sicurezza potenziando l’attuale stazione. Sarebbe un intervento non solo per Castelfranco, ma per l’intera area. Per questo sosteniamo l’istanza del sindaco Gargano e chiediamo che il consiglio comunale di Castelfranco, ma anche quelli dei comuni limitrofi, approvino ordini del giorno in questo senso. Con la speranza di un pronunciamento unanime".

Rondelli poi prosegue: "Chiediamo anche i tempi di installazione delle nuove telecamere, perché, soprattutto in assenza di risposte da parte delle istanze superiori, è urgente intervenire a livello locale. Proprio per questo chiediamo anche di verificare se esista la possibilità di coinvolgere le strutture provinciali delle forze dell’ordine nel controllo del territorio".

m.ped.