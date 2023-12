Castelfranco, prende a sprangate l’auto della penitenziaria

Modena, 7 dicembre 2023 – Con una spranga di ferro avrebbe danneggiato un’auto della polizia penitenziaria, all’interno della casa di reclusione di Castelfranco Emilia. A denunciare l’episodio, che vece al centro un recluso indicato come soggetto con problemi psichiatrici, è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. L’episodio mercoledì mattina, “e forse per pura casualità - commentano il segretario generale del Sappe, Giovanni Battista Durante, ed il segretario nazionale Francesco Campobasso - l’episodio non ha coinvolto o ferito appartenenti al Corpo. L’accaduto - aggiungono - dovrebbe ulteriormente far riflettere sulla necessità di collocare i soggetti con problemi psichiatrici all’interno di strutture adeguate, con presidi sanitari che siano in condizioni di gestirli”. L’accaduto, fa sapere ancora il Sappe, sarebbe avvenuto prima che l’uomo fosse accompagnato in udienza dal magistrato di sorveglianza.