Castelvetro promossa dai turisti. Boom di stranieri, italiani in crescita

Il turismo a Castelvetro sta producendo numeri sempre più importanti che, nel 2023, hanno nettamente superato il periodo pre-Covid. E, intanto, questo centro modenese si sta facendo sempre più conoscere anche in tutta Italia. Il Touring Club Italiano - alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta Italia - ha assegnato domenica scorsa, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località. Castelvetro di Modena ovviamente è stata riconfermata, ma non solo: alla vicesindaca, Giorgia Mezzacqui, è stato chiesto in questa occasione dal Touring Club di esprimere il proprio pensiero sui paesi Bandiera Arancione e sul Turismo, ritenendo il "modello Castelvetro" un buon esempio di ciò che un’amministrazione dovrebbe perseguire per i propri territori. "Ho parlato – spiega Mezzacqui – della mia idea di comunità, di turismo, e non solo: della grande sfida che ogni amministratore dell’entroterra deve fare ogni giorno, ossia dare concretezza al futuro di chi i territori li abita. Perchè abbiamo bisogno di abitanti, oltre che di turisti. Occorre resistere alle insidie e far sì che i luoghi di origine sappiano dare un futuro, e un lavoro, alle nuove generazioni. Ottenere la Bandiera Arancione non è di certo un mero distintivo da apporre: significa continuare a lavorare, per migliorare e migliorarsi". E, dopo la conferma di Castelvetro "Bandiera Arancione", ecco alcuni numeri sul turismo castelvetrese nell’anno 2023, secondo statistiche elaborate dalla Regione Emilia Romagna. Rispetto all’anno pre covid 2019, nel 2023 i turisti italiani a Castelvetro hanno segnato un +7,4%, gli stranieri un +20,6%. In totale sono stati 31.600. Sul fronte dei pernottamenti per una o più notti, la percentuale degli italiani è invariata, mentre gli stranieri salgono del 12,6%, per un totale complessivo di 57.777 pernottamenti.

