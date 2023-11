Centro per l’impiego entro un anno

Vicino di casa della ‘Scuola innovativa’, altro grande protagonista dell’area di via del Mercato, sta sorgendo il nuovo Centro per l’impiego: "I lavori iniziati a gennaio di quest’anno continuano senza sosta, vogliamo consegnarlo alla città entro la fine del 2024", ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli indicando il cantiere in evoluzione. Intanto qualcosa comincia a comparire e, soprattutto, ad apparire diverso: delle scale, lo scheletro di un tetto, i profili degli uffici dove verranno fatti i colloqui. Un progetto, lo ricordiamo, del valore economico di quasi sei milioni e 500mila euro, che una volta concluso ospiterà complessivamente una sessantina di addetti. Un intervento che cambierà i profili del quartiere con un ingresso pubblico, due aperture su parete vetrata lungo via del Mercato, e un’area interna che sarà trasformata in parco. Il recupero dell’edificio – ex Stallini – fa parte degli interventi che in questi anni hanno interessato l’area a nord di Modena, protagonista di una profonda rigenerazione urbanistica e sociale, avviata con il Progetto Periferie e proseguita con il Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell’abitare, nell’ambito del Pnrr. In particolare, nell’area del nuovo Centro per l’impiego è già operativo il Data Center e sono in programma la Casa delle idee digitali e la scuola innovativa andando a costituire un polo per formazione e lavoro.

c. mas.