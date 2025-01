Cercano di truffare una donna di 82 anni ma lei sventa il colpo

Gli anziani, specie se vivono soli, sono sempre più al centro del tentativo di essere raggirati. Per questo la figlia di una signora di Pavullo, finita del mirino dei truffatori, ha voluto rendere pubblico quello che è accaduto alla madre. La vittima ‘prescelta’ ha 82 anni, è da poco rimasta vedova e solo il giorno prima era stata dimessa dall’ospedale: "Mercoledì mamma ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso da una persona che si è spacciata come un carabiniere. Le ha detto che la figlia Stefania (ha proprio usato il mio nome) aveva investito a Pavullo una donna incinta e un bambino. Le hanno detto che mi stavano portando in carcere e che per evitare questo avrebbe dovuto trovare 15mila euro subito. A fronte delle titubanze di mia madre che ha risposto che non aveva 15mila euro in casa per rincarare la dose e fare leva ancora di più sulla sua emotività, le hanno detto che il bambino stava per morire. Le hanno detto di cercare l’oro perché poteva andare bene anche quello". La signora, nonostante la comprensibile agitazione, è però rimasta lucida: "In tv guarda programmi che parlano delle truffe e questo, per fortuna, l’ha salvata".