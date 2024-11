Chef Rosval fa il ’bis’: "Premiate innovazione e tutela dell’ambiente"

Nel giorno in cui la Guida Michelin 2025, porta a Modena l’élite della gastronomia del Belpaese, giunge anche un doppio riconoscimento per ’Al Gatto Verde’, il ristorante sorto all’interno del cortile dell’Acetaia Maria Luigia, a Casa Maria Luigia, la guesthouse di Massimo Bottura e Lara Gilmore, nel cuore della campagna modenese. "E’ stato un momento di emozione pura – ha affermato la chef Jessica Rosval, al timone di ’Al Gatto Verde’ – e noi stiamo vivendo davvero un sogno. Un riconoscimento di tale portata a un piccolo ristorante, creato con un concetto così innovativo, ci sprona a proseguire in questa direzione". La Stella Rossa e la Stella Verde consegnate nelle mani di Jessica Rosval, premiano la sua innovativa filosofia di cucina, improntata all’uso del forno a legna, una tecnica primordiale che contempla calore, fumo, griglia e si avvale dei migliori ingredienti artigianali italiani. Ma la Stella Verde premia anche l’impegno verso la sostenibilità di chef Rosval e del suo team: "Siamo orgogliosi di aver ricevuto la Stella Rossa e la Stella Verde Michelin che premia l’impegno verso pratiche sostenibili. Per creare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, dobbiamo proteggere il nostro ambiente, le nostre comunità e il nostro futuro, senza indecisione. La Stella Rossa e la Stella Verde, sono frutto del duro lavoro e della dedizione del nostro gruppo, alimentano la nostra passione, ci aiutano a superare i limiti, a raccontare storie e a cucinare con il cuore". E’ il lavoro di un team, la tecnica e l’abilità di chef Rosval e della sous chef Alessia Belladonna, in forza allo staff di cucina dal 2021, ma anche un servizio di sala particolarmente accurato grazie alla restaurant manager Maria Cristina Messori, già maître del ristorante sociale Roots, di cui chef Rosval è anche direttrice culinaria, insieme al maître Denis Bretta, in Francescana Family dal 2012 e alla sommelier Valentina Bardini. "La Stella Verde è molto importante. Con la creazione di questo riconoscimento, la Michelin ha avuto una grande intuizione. La sostenibilità deve essere parte integrante di un ristorante dalla nascita. Il futuro della ristorazione è nella sostenibilità" ha detto Massimo Bottura. Luca Bonacini