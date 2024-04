Colletta per pagare la vigilanza al museo

Sono moltissimi i messaggi e gli attestati di solidarietà rivolti ad Andrea Saltini dopo la notizia della decisione di chiudere la mostra ‘Gratia Plena’. Tanti gli chiedono di poter vedere ancora una volta le sue opere e c’è anche chi, oltre alla parole, ha pensato ai ‘fatti’: dare vita ad una sorta di ‘raccolta fondi’ per sostenere le spese relative alla sicurezza (dalla riapertura del Museo, dopo l’aggressione subita dall’artista, all’ingresso era sempre presente un addetto alla sicurezza, ndr). "Mio fratello ed io – afferma la carpigiana Donella Bigi, estimatrice dell’opera di Saltini che conosce da molti anni – ci siamo subito messi a disposizione per provvedere alle spese per pagare una guardia giurata, se questo potesse servire a potere tenere aperta la mostra". "Andrea è un artista eccezionale – prosegue la carpigiana – e consapevole di quello che fa. E’ un autentico peccato che le persone non possano più visitare la sua mostra, manifestazione della libertà di pensiero".