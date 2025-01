Concordia in lutto per la morte di Paolo Valeri: "Era un medico attento e preparato"

Profondo cordoglio a Concordia per la scomparsa di Paolo Valeri, per 35 anni medico di medicina generale, che se ne è andato a 70 anni, un anno dopo la pensione. "Al ruolo di medico, che ha sempre svolto con passione, competenza e dedizione, ha dedicato tutta la sua vita. Il dottor Valeri – scrive la sindaca Menozzi – è stato non solo un medico preparato e attento, ma un punto di riferimento umano per tante famiglie, sempre pronto all’ascolto, alla vicinanza e al conforto. Dotato di intelligente ironia, ha saputo curare il corpo e lo spirito di tanti cittadini di Concordia".

Il decesso è avvenuto alle 2.30 di ieri nella sua abitazione, dove era rientrato il 23 dicembre scorso dopo l’ennesimo ricovero a Baggiovara dovuto ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. "Questa notte (ieri per chi legge) – ha scritto Roberto Casari, già presidente Cpl Concordia e del Modena Calcio – si è spento un mio carissimo amico, disinteressato, onesto".

Domani alle 14,30 i funerali, partendo dalla sala del commiato Villa Richeldi in Concordia per la chiesa ed il cimitero locale.