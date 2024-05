Confronto a tre sul rilancio di Pievepelago

Affollatissimo incontro giovedì sera a Pievepelago per conoscere meglio i tre candidati a sindaco e le loro proposte per cittadini e imprese; incontro organizzato da Lapam Confartigianato, CNA, Confesercenti, Confcommercio. Si sono confrontati in un ‘question time’ Corrado Ferroni (64 anni, che corre per il quarto mandato di sindaco che ricopre dal 2009 ad oggi, per la lista ‘Uniti per il futuro’), Italo Nesti (69 anni, che già ricoprì tale carica dal 1995 al 2004, per la lista ‘CambiAMO il Pelago’) e Stefania Tognarelli (40 anni, la prima donna a candidarsi a sindaco del paese, per la lista ‘La valle nel cuore’). Ferroni ha motivato la sua scelta dicendo "di avere ancora energie fresche, con una squadra assortita per dare continuità alle iniziative in corso" tra cui il liceo sport invernali e la Casa della comunità, con alcune novità come un punto d’ascolto diretto dei cittadini. Nesti si è proposto per "rilanciare il paese con una lista sia con persone esperte che giovani capaci e volenterosi", per puntare ad uno sviluppo paesano basato su turismo, sport e cultura. Tognarelli si è proposta come "novità nel panorama politico pievarolo", chiedendo consensi per dimostrare le capacità del proprio gruppo con l’impegno "allo sviluppo sociale e turistico paesano, che anche le altre liste devono condividere come obiettivo comune". I tre candidati hanno risposto con le loro considerazioni e i loro programmi alle domande elaborate dalle Associazioni di categoria del Frignano su temi e problematiche non solo locali ma di tutta la montagna modenese. Come le criticità riscontrate nell’attuale Unione dei Comuni del Frignano, di cui si concorda la necessità di una riforma con sub-ambiti e gestioni associate. Altro tema generale quello della salute, dove i timori sono per nuove organizzazioni che però devono fare i conti con la scarsità di medici. Le associazioni hanno poi proposto riflessioni sul settore portante del turismo, suggerendo marketing unitari e incentivi del ‘turismo verde’ in zona, con sinergie tra pubblico e privato. Concordi i tre candidati sui temi della viabilità, che dopo decenni di stasi sta puntando sull’asse di penetrazione dalla circonvallazione che verrà costruita a Pavullo sino al tunnel di Strettara. Diverse le priorità espresse per le ‘ricette’ di sviluppo economico della zona, già eccellente per l’appeal turistico ma che necessità di sviluppo delle attività al passo coi tempi e di collaborazione con tutti gli enti in vario modo interessati, come il Parco del Frignano. Ultimo tema d’attualità generale, quello dei rifiuti: concordi nell’incentivazione della raccolta differenziata.

Giuliano Pasquesi