Consigli di quartiere. Lega: "Vanno sospesi"

"Stop ai Consigli di quartiere: a Consiglio comunale scaduto ogni provvedimento è reso inefficace per legge". Lo fa presente il consigliere Giovanni Bertoldi della Lega in merito alla convocazione dei Consigli di quartiere avvenuta nei giorni scorsi. "Essendo i Consigli di quartiere un’emanazione del Consiglio comunale, che provvede a designarne i componenti, riteniamo che che l’attività debba essere sospesa in attesa delle nuove nomine risultanti delle prossime elezioni amministrative". Ciò "è ancor più vero in presenza dei comizi elettorali già eletti che non consentono più né al Consiglio comunale né ai Consigli di quartiere qualsiasi tipo di deliberazione se non per atti urgenti configurabili soltanto in possibili inadempimenti a obblighi di legge, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali individuati dai Consigli comunali in scadenza (ministero dell’Interno, 7 dicembre 2006). Restrizione, questa, resa obbligatoria dal legislatore stesso teso ad evitare che gli organi consiliari in carica possano condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vadano ad incidere sulla formazione della volontà popolare".