Controlli a tappeto in città: due giovani denunciati per spaccio

Nonostante la città si stia via via svuotando, continuano i controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri domenica sera hanno effettuato servizi di controllo nelle zone calde della città, in particolare in centro storico ma anche al Novisad e alla stazione delle autocorriere. Due aree ritenute più esposte alla commissione dei reati di strada, dove in passato si sono registrati episodi di illegalità.

Nel corso del servizio, la pattuglia dei militari, transitando in viale Molza, ha notato un ragazzo che alla vista della gazzella, per sottrarsi al controllo, ha cercato di allontanarsi a piedi con passo veloce. A quel punto i carabinieri hanno fermato il giovane, un 18enne, che è stato subito perquisito. I sospetti dei carabinieri hanno subito trovato conferma: addosso il ragazzo nascondeva 14 grammi di hashish e 170 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e la sostanza sequestrata.

Stessa sorte anche per uno straniero 17enne, fermato dagli agenti della volante all’interno del parco Pertini. In questo caso i controlli riguardano la serata di venerdì e il minore è stato notato dai poliziotti seduto su una panchina. Il ragazzo, alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere dietro la schiena un involucro di cellophane trasparente contenente oltre 36 grammi di hashish: è stato denunciato.

Parallelamente ai controlli contro lo spaccio e i reati predatori, continuano anche i servizi di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, soprattutto in relazione alla ’movida’ delle serate estive. La polizia di Stato ha messo in campo diversi servizi, uno dei quali è stato predisposto nella serata di sabato. Il servizio ha visto impegnati diversi equipaggi della stradale insieme ad un medico della Polizia stradale e un ufficio mobile.

Gli agenti hanno effettuato controlli a tappeto fermando 49 auto ed identificando 62 persone. Complessivamente 49 conducenti sono stati sottoposti all’alcool test e un cittadino straniero è risultato positivo, con tasso alcolemico di 1.35. L’uomo è stato denunciato e la patente sequestrata. Altre sette persone sono state sottoposte ad esami, con esito negativo, per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio dell’estate complessivamente la Polizia Stradale di Modena ha ritirato ben 21 patenti di guida a conducenti risultati positivi ad alcol e droghe.