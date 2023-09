Controlli tra viale Gramsci e corso Cavour

L’attività di contrasto alla criminalità, da parte delle forze dell’ordine, non si ferma. È andato in scena infatti giovedì pomeriggio un nuovo intervento di controllo, disposto dal Questore, nelle zone critiche della città, nel centro cittadino e in viale Gramsci. I sopralluoghi erano mirato a pubblici esercizi e negozi di vicinato. L’attività, diretta dal responsabile della squadra amministrativa della Questura, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato con il supporto del reparto prevenzione crimine, che hanno operato insieme alla finanza, alla polizia locale, all’Ispettorato del lavoro e all’Ausl. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo tre negozi tra corso Cavour e viale Gramsci. Al titolare di un’attività alimentare di corso Cavour sono state comminate sanzioni per la mancata revisione del misuratore fiscale, per l’esposizione di una insegna non autorizzata, per l’esposizione di vetrofanie pubblicitarie non autorizzate e per la mancata elaborazione del Documento di Valutazione Rischi. Inoltre è stata accertata la presenza di un lavoratore non autorizzato con conseguente allontanamento dal luogo dello stesso ed applicazione di una sanzione di 2500 euro al datore di lavoro. L’attività è stata immediatamente sospesa fino alla regolarizzazione delle prescrizioni imposte. Sempre in corso Cavour, al titolare di un negozio è stata elevata una sanzione amministrativa per la mancata emissione del documento commerciale da parte della Guardia di Finanza. Sanzioni anche al titolare di un negozio di vicinato di viale Gramsci per l’irregolare deposito della merce sul pavimento oltre ad una prescrizione per la non corretta conservazione della stessa.