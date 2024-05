Controllo e verifica merci. Sono previste trasferte

Un avviato Studio di servizi con sede a Castelfranco ha avviato la ricerca di un addetto/a al controllo e verifica merci per effettuare sopralluoghi in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che la persona che verrà assunta dovrà essere disponibile a recarsi presso proprie aziende clienti che sono dislocate sia in Emilia-Romagna che anche nel Nord Italia. Le trasferte da fare in regione e nel Nord Italia possono avere carattere giornaliero, ma potrebbero anche prolungarsi fino a un periodo massimo di 3 giorni. È richiesto il conseguimento

di un diploma di scuola superiore, avere una buona conoscenza del pacchetto Office, manifestare predisposizione al problem-solving e al contatto

con il cliente. Preferibile esperienza nella mansione.

I candidati/e dovranno inviare le domande entro il 04/05/2024 tramite il portale o nell’app LavoroXTe.