Criminalità in Corso Vittorio Tenta rapina al videopoker: 40enne finisce in manette

Voleva rubare al ’fortunato’ i proventi di una vincita al videopoker. E nascondeva un coltello a serramanico. Ieri un 40enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata. L’uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Le manette sono scattate lunedì sera. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modena stavano procedendo al controllo di una persona sospetta in transito in via Vittorio Emanuele II, una zona particolarmente delicata dopo l’omicidio del nigeriano Friday Endurance, morto per le coltellate ricevute da due connazionali. La pattuglia è stata attirata da urla provenienti da un bar nelle vicinanze.

I carabinieri si sono sono immediatamente recati verso l’esercizio pubblico e hanno visto uscire di fretta un uomo mentre strattonava un’altra persona, facendola cadere a terra. I militari hanno fermato le due persone accertando che poco prima, un 51enne, giocando ad un videopoker all’interno del bar, aveva vinto cento euro in monete da due euro. Un 40enne, presente all’interno dell’esercizio, approfittando della situazione, si era illecitamente impossessato di parte della vincita dell’altra persona, appropriandosi della somma di 52 euro e cercando di guadagnare la fuga strattonando fino a far cadere a terra la parte offesa. L’uomo bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso delle monete e del coltello a serramanico, sequestrato. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.