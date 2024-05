Cronisti in classe, la festa. Vince la scuola Montecuccoli

Scuola Montecuccoli di Pavullo prima classificata, scuola Fassi di Carpi seconda classificata e Ic Lama-Polinago terzo classificato. E’ questo il podio della 22esima edizione di ’Cronisti in classe’, il Campionato di giornalismo del Resto del Carlino di Modena che ha visto partecipare 12 scuole medie della nostra provincia per un totale di 36 articoli, interviste e sondaggi.

Ieri mattina oltre duecento studenti e studentesse alla festa di premiazione al Bper Forum, alla presenza dei vicecapocronisti della redazione di Modena, Valeria Selmi e Roberto Grimaldi e del presidente della Associazione Stampa Modena, Pierpaolo Pedriali. Presenti anche i rappresentanti dei quattro sponsor che hanno sostenuto il progetto del nostro giornale: Cristian Berselli (direttore regionale Emilia Ovest di Bper), Giulia Ricci e Christian Raimondi (soci di Conad Nord Ovest), Fabio Ceppelli (ufficio promozione del Teatro Comunale), Simone Palmieri (responsabile commerciale del Modena Fc).

Dopo i saluti di benvenuto, la premiazione è entrata nel vivo partendo proprio dai premi assegnati dagli sponsor. Conad ha consegnato carte a scalare del valore di 100 euro a 5 scuole che si sono distinte con i loro articoli su sostenibilità ed eccellenze gastronomiche locali (Cpia di Pavullo, Ic San Felice-Camposanto, Ic Sestola, scuola Montecuccoli di Pavullo, media Cavedoni di Sassuolo). Tre menzioni speciali da parte del Teatro Comunale per i testi sull’opera inclusiva e sull’opera streaming (Ic Sestola, Ic San Felice-Camposanto, Ic Ferrari di Maranello: per loro in regalo fumetti della Turandot) e un vincitore (Sofia Mastropaolo della scuola Galilei di Maranello) che ha ricevuto biglietti omaggio per ’Così fan tutte’ di Mozart.

Il Modena Fc ha regalato a tutte le scuole un gagliardetto e ha premiato la media di Fiumalbo con una maglia autografata per l’intervista a Seculin che ha trattato temi sensibili come le scommesse nel calcio e il bullismo. Menzioni speciali, da parte del nostro giornale, a tre scuole: Ic Pievepelago (Tradizioni e Territorio), Cpia di Pavullo (Inclusione solidarietà), attualità (Sacro Cuore di Carpi). Riconoscimenti anche ai quarti classificati a pari merito (Galilei di Maranello e Ic Sestola), al quinto classificato (Cavedoni di Sassuolo) e al sesto classificato (Ic Ferrari di Maranello). Per tutti la riproduzione della prima storica del Resto del Carlino in argento.

Ai primi tre classificati, oltre a targhe personalizzate, buoni Comet e, per il vincitore assoluto, la scuola Montecuccoli di Pavullo, una macchina fotografica Reflex offerta da Bper banca. Tanti premi e tante soddisfazioni per questi piccoli cronisti, una festa che ha suggellato il legame tra il giornalismo e il suo futuro: i giovani.

A cura di Valeria Selmi