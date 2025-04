Degrado in via Puccini: "Bivacchi, risse e rifiuti tra parco e area camper. Servono telecamere"

Bottiglie di alcolici, lattine, rifiuti di cibo, sacchetti di spazzatura e mozziconi di sigarette sono sparsi ovunque, "rendendo impossibile la pulizia e la fruizione del parco da parte delle famiglie e dei bambini della scuola vicina. Ogni tanto si scatenano anche risse, che richiedono l’intervento di volanti della polizia, come accaduto poche settimane fa". I residenti della zona Musicisti, in particolare tra via Rossini e via Puccini, sono esasperati. Dopo numerose di segnalazioni negli scorsi anni e dopo aver inviato una lettera nei mesi scorsi al Comune, lanciano ora un appello al sindaco Massimo Mezzetti e all’assessora alla sicurezza Alessandra Camporota, denunciando una situazione di "profondo degrado e insicurezza che sta dilagando nel quartiere".

Osservata speciale sono il parco di via Rossini, vicino la scuola Boccherini, e il parcheggio di fronte. "È un’area completamente abbandonata a se stessa, ormai da anni regna il degrado e mancano manutenzione, pulizia e decoro. A questo si aggiunga che è mal frequentata, ci sono persone che abusano di acolici ad ogni ora del giorno e bivaccano, spesso sono protagonisti di risse furibonde". Risultato? "Le famiglie non frequentano più il parco, quando prima invece era un punto di ritrovo per tutti bambini del quartiere". Ad alimentare la situazione, spiegano i residenti, "è stata anche la doppia apertura di negozi etnici in zona, che hanno il solo scopo di vendere alcolici, non altro. Evidentemente si fanno ottimi affari da questo punto di vista".

La richiesta dei cittadini verte su tre punti: il primo è una maggiore attenzione alla manutenzione, alla pulizia, al decoro sia del parco che del parcheggio di fronte: "Ogni mattina gli operatori Hera sono alle prese con cumuli di rifiuti sparsi per terra e che traboccano dai contenitori, non riescono a star dietro a queste discariche a cielo aperto"; la seconda è l’installazione di telecamere di sorveglianza; la terza è l’inserimento dell’area nella cosiddetta ‘zona rossa’ attraverso la quale può essere disposto il Daspo per chi viola la legge: "Ricordiamo che il regolamento di polizia urbana vieta di consumare bevande alcoliche nei parchi e vige la restrizione della vendita di bevande alcoliche dopo le ore 18 e durante i weekend. Siamo consapevoli che è impossibile controllare tutti, però qualche multa potrebbe dare un segnale". I residenti danno peraltro atto all’amministrazione del fatto che "a, differenza del recente passato, non si vedono più spacciatori: evidentemente i controlli, in particolare della polizia locale, in questo senso hanno funzionato".