Discarica abusiva con gomma ed eternit: "Abbandoni di gente senza scrupoli"

Un’altra discarica abusiva, comprensiva di lastre in eternit, è stata scovata e segnalata dai volontari di ’Castelfranco Emilia del fare’ a Castelfranco, in via Infernetto. Ora, l’auspicio dello stesso gruppo di volontari è che gli organi competenti intervengano il prima possibile. In particolare il volontario Enrico Crabbia, coordinatore di Castelfranco Emilia del fare, spiega: "La discarica infernale a lato di via Infernetto è piuttosto estesa e costeggia più o meno tutto il fronte del lato ovest del cavalcaferrovia di Via del Villanoviano. È già stata segnalata fin dal 30 novembre scorso sia all’assessore all’ambiente di Castelfranco sia al Rifiutologo di Hera. Più recentemente, ho segnalato il problema anche tramite la app ’Comuni-Chiamo’".

"Come volontari – prosegue Crabbia – per la pulizia abbiamo dovuto alzare le mani, essendo questa discarica spropositatamente estesa e corposa. Inoltre, c’è appunto anche la presenza di eternit, ovvero materiale altamente pericoloso. Urge – conclude Crabbia - una presa in carico da parte delle istituzioni, essendo questo, insieme ad altri, un luogo di frequente abbandono da parte di personaggi senza coscienza né scrupoli".

In effetti, in questa discarica abusiva di via Infernetto, le cui immagini sono state pubblicate anche sulla pagina Facebook del gruppo “Castelfranco Emilia del fare”, sono presenti vari e numerosi rifiuti ingombranti, compresi pneumatici, mobili e sanitari. Non mancano inoltre pure diverse bottiglie di vetro che contenevano alcolici e sporte di plastica. Insomma, un vero e proprio deposito abusivo di materiali più o meno pericolosi, che deturpano e danneggiano l’ambiente.

m.ped.