Due ragazzi irresistibili . E misteriose presenze

Archiviate le feste, i teatri tornano in piena attività. E allo Storchi da giovedì 9 a domenica 12 gennaio arriveranno due grandi della scena italiana, Umberto Orsini e Franco Branciaroli (nella foto), nei panni de "I ragazzi irresistibili", strepitosa commedia di Neil Simon con la regia di Massimo Popolizio. Due anziani attori di varietà, che hanno lavorato in coppia tutta la vita e poi si sono separati per insanabili incomprensioni, cercano di riunirsi per una sola sera: riusciranno a ricucire lo strappo?

Giovedì 9 al Carani di Sassuolo, Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli saranno protagonisti di "Magnifica presenza", versione teatrale del celebre film di Ferzan Ozpetek: Pietro, un ragazzo con aspirazioni da attore, si trasferisce a Roma ma nella nuova abitazione ci sono alcune ‘presenze’ che solo lui può vedere, una bizzarra compagnia teatrale con cui si crea un rapporto di amicizia.

Venerdì 10 al Michelangelo di Modena, Francesco Repice, fra i più noti radiocronisti sportivi, racconterà "La voce degli eroi", in un viaggio emozionante nella storia dello sport attraverso le figure di coloro che lo hanno portato al pubblico, da Sandro Ciotti a Enrico Ameri e Tito Stagno.

E sempre venerdì al Comunale di Carpi, Giacomo Poretti (del famoso trio) ci porterà "Condominio mon amour": il vecchio custode di un palazzo di Milano scopre che verrà sostituito... da una app. Cosa accadrà?

