E’ 5^ la sestolese. Carlotta De Leonardis

Quinto posto prestigioso per una sestolese nello sci. La campionessa mondiale di discesa Breezy Johnson ha firmato il primo dei due superG di Coppa Europa in programma nella tappa di Sarentino (Bz). La statunitense ha fermato il cronometro sull’1’12”27 precedendo di 34 centesimi di secondo l’austriaca Nadine Fest e di 0”35 la connazionale Isabella Wright. Quinto posto per Carlotta De Leonardis: la ventunenne di Sestola ha così siglato il miglior risultato della carriera nel circuito continentale, con un ritardo di 0”43 nei confronti di Johnson, mentre Sara Allemand è decima a 0”79. A seguire, ventesimo tempo per Sara Thaler con un distacco di 1”36, con Camilla Vanni (26esima a 1”67) e Federica Lani (28esima a 1”85)