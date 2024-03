E la Stadium si gioca la salvezza

È passato un anno, ma la Stadium è di nuovo al via dei playout di A3 di pallavolo maschile, per giocarsi una salvezza che solo due settimane fa, dopo la severa sconfitta con il CUS Cagliari, sembrava impossibile: la netta vittoria con Salsomaggiore, nell’ultima di campionato, ed il suicidio tecnico del Garlasco che l’ultima in casa l’ha persa, hanno creato i presupposti per questa occasione d’oro.

DERBY IMPIETOSO. Per tenersi stretta la A3 per una terza stagione però, la Stadium deve fare quello che quest’anno è successo solo una volta, cioè vincere in trasferta sul campo di S.Lazzaro di Savena dove lunedì sera alle 20 affronta la Geetit Bologna, contro la quale i mirandolesi dovranno spareggiare, vincendo due partite su tre: per il morale, e per la serie stessa, sarebbe meglio che succedesse già alla prima sfida, confidando di chiudere il discorso domenica prossima al PalaSimoncelli, ma in caso di parità, ci sarebbe la bella mercoledì 10 Aprile, ancora a S.Lazzaro.

PRECEDENTI. Da due anni le due squadre si affrontano in A3, con un bilancio di sostanziale equilibrio, due vittorie casalinghe per parte, ma i precedenti sono di più, visto che le due formazioni si affrontarono nei playoff promozione di serie B della stagione 2020/21, con doppio successo bolognese. Con le varie società felsinee affrontare negli ultimi vent’anni si sale a 20 confronti, con nove successi mirandolesi, l’ultimo dei quali a Bologna risale alla B2 di undici anni fa.

DIFFERENZE. Se l’unica differenza che presenterà la Stadium, rispetto alle gare di campionato, sarà l’utilizzo di Scarpi come libero, bisognerà vedere quale Bologna scenderà in campo, visto che nell’ultima sfida giocata, è stato il modenese Maletti ad affossare la Stadium, in una formazione abbastanza rivoluzionata, dove trova meno spazio l’opposto lituano Listanskis: i bolognesi sono comunque formazione con una ottima difesa, una battuta che fa male, anche se in attacco talvolta mancano di continuità.

TELEVISIONE. Per chi non potesse esserci al PalaSavena, c’è sempre la diretta streaming.

Riccardo Cavazzoni