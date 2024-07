E’ tutto pronto per il torneo open rode "Alessandro Pecorari"

È tutto pronto per il XVII Trofeo "Alessandro Pecorari", torneo di tennis rodeo open combined, con tabellone sia maschile che femminile che si svolgerà al Ct Carpi dal 4 al 7 luglio e il cui tabellone sarà stilato la prossima settimana. Un torneo prestigioso, che ha già vissuto più di una edizione con partecipanti di grande rilievo nazionale e internazionale. "Questo 2024 vuole però essere l’anno del rilancio definitivo di un torneo che ha fatto e sta continuando a fare la storia di Carpi e del Centro Tennis – il commento all’unisono di Alessandro Pecorari, sponsor del torneo, Fabio Menabue per la società che gestisce l’impianto e Rebecca Pedrazzi, presidente di Carpi Sport Asd che organizza le attività –. La riprova sta nelle iscrizioni che stanno arrivando numerose e nella classifica dei giocatori che arriveranno a contendersi il trofeo, sia nel maschile che nel femminile". Tra i giocatori già iscritti al torneo spiccano nel tabellone femminile Anastasia Bertacchi, numero 224 WTA Under 18, e Alessandro Ingarao, campione d’Italia 2022 e 2023 in Categoria B1.