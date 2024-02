E’ un doppio testa coda per Terre di Castelli e Cittadella

Tutti in campo alle 14,30 i dilettanti. In Eccellenza derby da testa coda a San Damaso, dove la capolista Cittadella (out Covili, Sejdiraj e De Lucca) riceve una Pieve in piena zona playout, che non vince da 9 gare (squalificato Rizzo, ko Guerzoni, in dubbio Pederzani Cehu) per difendere il +4 sul Terre di Castelli. La truppa di Domizzi (12 gare utili con la Coppa) ospita a Castelvetro la Fidentina penultima senza Operato, Gozzi, Massari e Uhunamure, in forse Pigozzi. Il Formigine cerca una vittoria per riavvicinare i playoff sul campo del fanalino Bagnolese senza Binini, col dubbio di Ricaldone, ma rientrano Pappaianni e Habib dalla squalifica. Il Castelfranco quinto invece va a Montecchio in emergenza: out gli squalificati Mantovani e Di Marcello e gli infortunati Savino, Laruccia e Bertetti. In Promozione apre il programma alle 12 Nextgen-Sp. Scandiano, i due derby sono San Felice-United Carpi e Cdr Mutina-Camposanto, poi completano il programma Quarantolese-Arcetana, Bibbiano-Castelnuovo e Sanmichelese-Vianese.

Anticipi. In Prima "D" il Colombaro frena sull’1-1 la capolista Casalgrande (Cigarini aveva illuso al 6’ gli orange). In Seconda "E" lo Junior Fiorano sbanca 1-0 Fellegara (Dakoli), in Seconda "F" finisce 1-1 il derby salvezza Solarese-San Paolo (Gozzi e Ngando), in Terza "A" colpo della Maranese (1-0 Belba) nel big match sul campo della capolista Real Dragone ora distante un solo punto e in Terza "B" la Novese regola 3-0 il fanalino Sozzigalli (Salvioli e doppio Monfregola).

d.s.