Elezioni, ecco le liste con tutti i candidati

È corsa contro il tempo per la presentazione delle liste in gara per la guida dell’amministrazione comunale, dopo la forzata parentesi commissariale. Domani alle 12.30 scade il termine di legge per consegnare all’ufficio elettorale le firme dei sottoscrittori in calce alla documentazione delle candidature a sindaco e al consiglio comunale proposti dalle liste. Ne occorreranno da 60 a 120. E basterà una sola firma in meno o in più per invalidare la lista. Avvicinandosi alla scadenza i giochi comunque sembrano già fatti. Confermato – se non interverranno sorprese all’ultimo come nel maggio 2024 - che saranno 3 le liste in corsa, le quali in queste ultime giornate hanno tutte quante reso note le candidature proposte attraverso partecipati incontri pubblici.

L’ultima ad avere presentato la sua squadra è stata la lista "Un Comune per tutti", raggruppamento civico di centrosinistra appoggiato ufficialmente dai Verdi, che indica a sindaco Eva Baraldi, prima donna a provare a sedere sulla poltrona di sindaco, sostenuta come candidati al consiglio comunale da Giancarlo Agazzani, Elena Ascari, Antonio Capasso, Raffaella Carnevali, Carmela Del Pozzo, Giovanna Di Pietro, Adriano Ferrari, Simone Ganzerli, Elisa Lelli, Mauro Mari, Valeria Parenti, Aldo Sartini.

A contenderle il passo troverà la lista civica di centrodestra "San Prospero per il cambiamento", sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Noi Moderati, proponendo come candidato sindaco Bruno Fontana, la quale per il consiglio comunale schiera: Filippo Luigi Balbi, Alessandro Brunetti, Pietro Cacciapuoti, Luciana Cossu, Fabio Costa, Michelina Di Caterino, Angela Guarino, Raffaele Improta, Carmela Ludante, Antonio Morselli, Luigi Pellegrino, Roberto Pollastri.

Infine, c’è l’altra civica di centrosinistra "San Prospero 2030", che si affida come candidato sindaco alla collaudata esperienza di Sauro Borghi, che tenta di strappare il suo terzo mandato, la quale ha ricevuto ad ora il sostegno di Azione, Psi e M5S, mentre per il consiglio comunale presenta: Christian Alboresi, Matteo Borghi, Matteo Ferrari, Jessica Garuti, Glenda Garzetta, Lucia Lazzarini, Valentina Marchesi, Rossana Martini, Chiara Meletti, Stefano Morandi, Annamaria Vinci, Roberta Zavatti

Alberto Greco