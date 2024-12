"Ex Gil, lavori lumaca per la casa della polizia"

A poco più di un anno dalla tragedia sfiorata al Commissariato di via Fulvia, si torna a parlare delle carenze strutturali della sede della Polizia di Stato. Da allora nonostante gli insistenti richiami dei sindacati locali degli agenti e le tante espressioni di solidarietà ricevute nulla è cambiato: niente potenziamenti di organico e restano ancora vaghe le prospettive di un trasloco del Commissariato in una sede più appropriata e sicura rispetto ai servizi ed alle tante incombenze che gravano sui poliziotti e sulla stradale.

A sollevare il velo su questa preoccupante situazione è il Pd di Mirandola, che attraverso la sua capogruppo in consiglio comunale Anna Greco ed il consigliere Alessandro Guarda, ha presentato una interpellanza per avere informazioni sullo stato dei lavori di recupero dell’ex GIL, l’edificio che si trova in pieno centro a Mirandola, destinato a diventare sede definitiva della Polizia di Stato e della Polizia stradale. Nel 2021 l’amministrazione comunale, tramite l’assessorato alle Opere Pubbliche e alla Ricostruzione, guidato all’allora vicesindaca Lezia Budri, nel frattempo eletta sindaca, – si ricorda – ha aggiudicato e consegnato i lavori per il recupero dell’ex GIL a sede definitiva della Polizia di Stato. I lavori dovevano terminare nel 2023. "Poi nel corso del 2024 – attaccano gli esponenti Pd – si erano prospettate esigenze di effettuare ulteriori verifiche progettuali, di cui non si è saputo più nulla e a tutt’oggi l’ ex GIL è un cantiere che nei fatti non risulta essere mai partito e che versa in una condizione di pessimo decoro e di sconsolante abbandono. Con questa situazione la sede attuale di via Fulvia – concludono Greco e Guarda - rischia di rimanere provvisoria ancora per parecchio tempo nonostante le stesse forze dell’ordine abbiano più volte richiamato l’attenzione sul fatto che hanno necessità di avere quanto prima una soluzione permanente definitiva e adeguata alle esigenze".

Nel prossimo consiglio comunale forse si apprenderà di più di questo intervento e di come si intende procedere per giungere ad una soddisfacente soluzione. Di certo il dibattito sul commissariato non si arresterà. Sarà motivo del contendere tra opposizione maggioranza anche nei prossimi mesi. Il tema infatti solleva non poche polemiche da anni. Con attacchi ripetuti della minoranza alla maggioranza.

Alberto Greco