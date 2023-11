Farmaco per i bimbi farfalla, in campo anche Bonaccini: "Holostem non può chiudere"

"Holostem non deve chiudere: va salvata. Siamo in contatto costante con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per sollecitare e definire una soluzione credibile. Le prossime ore (la data ultima è il 30 novembre, ndr) sono cruciali per evitare un danno irreparabile". Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, e Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico, a proposito dell’azienda biotecnologica modenese a rischio liquidazione. "Vanno mantenute sia l’attività di ricerca, basata sulle cellule staminali, sia quella di terapia". La petizione lanciata per il salvataggio dell’azienda modenese ha raggiunto quota 60mila firme. In ballo, soprattutto, la produzione dell’unico farmaco al mondo efficace nella cura dei bambini farfalla, affetti da una rarissima malattia della pelle.