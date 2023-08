Ferito alla testa, soccorso nei boschi

E’ stato attivato, ieri, il Soccorso Alpino per un 49enne di Pavullo disperso in un bosco a Riolunato. La richiesta di aiuto è arrivata dalle forze dell’ordine dopo la chiamata dell’uomo che, ferito, non era riuscito a fornire dettagli sul luogo in cui si trovava. I tecnici del Saer, grazie al 118 che ha localizzato la chiamata, sono partiti con una squadra per soccorrere l’infortunato: aveva un trauma cranico ed era in un fitto bosco. Con tecniche alpinistiche, il 49enne è stato recuperato e portato in elisoccorso a Baggiovara.