Fermati due stranieri. Uno denunciato

Nel pomeriggio di lunedì, alle 16 circa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, la volante del commissariato di Carpi, transitando in via Cattani, ha notato due cittadini stranieri che, alla vista della pattuglia, hanno cambiato repentinamente direzione cercando di dileguarsi. Prontamente fermati dagli operatori, i due soggetti erano sprovvisti di documenti. Uno dei due, cittadino tunisino di 21 anni, è stato denunciato per ricettazione in quanto all’interno del suo zaino aveva occultato 4 telefoni cellulari, un tablet e 4 orologi di marca, che sono stati debitamente sequestrati.