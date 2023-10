Film e dibattititi sul cibo e la cultura: torna ’Foodamentale’

Cibo, sana alimentazione e salute: questi i temi portanti di ‘Foodamentale’, la rassegna cinematografica dedicata al rapporto tra cibo e cultura, organizzata dall’associazione Amici del Fegato Aps, in collaborazione con i Manga Beats e la farmacia Della Speranza e il patrocinio del Comune. Il ciclo prevede la proiezione di tre film, all’Auditorium Loria, seguiti da un dibattito con medici, dietisti e nutrizionisti. Il primo appuntamento è sabato alle 19.30 con un buffet biologico e biodinamico, la proiezione del pluripremiato ‘The Whale’, e poi il dialogo con gli specialisti. "Dopo la pausa forzata per la pandemia – afferma il cavaliere Adamo Neri, presidente dell’associazione ‘Amici del Fegato’ – siamo riusciti ad organizzare la terza edizione di ‘Foodamentale’ con tre film legati al tema della nutrizione e sostenibilità, accompagnati dal dibattiti con gli esperti per analizzare l’impatto che la produzione e il consumo di cibo hanno su di noi e sull’ambiente. Mangiare bene non è soltanto una questione di gusto o di estetica. Sappiamo cosa mangiamo e come?". "Ultimamente si parla molto di cibo – prosegue Vitor Chiessi della farmacia ‘Della Speranza’ – sia come arte che come medicina, e nel lavoro del farmacista e del medico sempre più gente è attenta a una alimentazione salutare e chiede informazioni sull’argomento. Per questo la nostra idea è quella di dare alle persone uno strumento immediato come appunto un film cui fare seguire il parere di medici e nutrizionisti".

m. s. c.