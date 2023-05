Finale, domani il Carnevale in notturna

Una serata per stare insieme in allegria, senza pensieri, per salutare – si spera, finalmente – l’arrivo della bella stagione. Domani a Finale torna il "Carnevale dei bambini" in notturna: a partire dalle 20.30 torneranno a sfilare in centro (illuminati per l’occasione) i grandi carri allegorici realizzati dai volontari del comitato carnevale. Come è avvenuto già nell’edizione invernale, a causa del cantiere per il rifacimento di piazza Garibaldi la sfilata dei carri non potrà seguire il suo ‘storico’ percorso: il circuito dei carri sarà costituito da un anello che abbraccia i Giardini pubblici, via Nazario Sauro, largo Cavallotti, via Marconi e via Dante. Ritroveremo il carro ispirato alla Carica dei 101, quello con i buffi folletti irlandesi, quello con Pinocchio, e tanti altri, sempre con equipaggi simpatici, colorati e ‘carichi’. L’ingresso è a offerta libera.

