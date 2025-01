Finti agenti in azione: truffato un anziano

Si finge tecnico del gas ed estorce l’oro ad un anziano. Un cittadino formiginese, dopo aver sporto opportuna denuncia alla stazione locale dei Carabinieri, ha segnalato al Comune di Formigine una truffa subita dal padre anziano, rimasto vittima di malviventi che, fingendosi un tecnico del gas e agenti della Polizia Locale, lo hanno indotto a consegnare loro tutto ciò che era contenuto nella cassaforte. La dinamica di queste fattispecie, tanto odiose quanto ormai diffuse, è purtroppo ormai nota, e rientra nella casistica dei falsi addetti o falsi agenti. I truffatori si presentano a casa della vittima fingendosi falsi addetti commerciali (per la lettura dei contatori o la stipula di contratti di utenze varie) oppure falsi agenti delle Forze dell’Ordine latori di comunicazioni o notifiche. Mentre uno distrae la vittima, l’altro si sposta all’interno della casa per rubare tutto quello trova o, come accaduto nel caso specifico, facendosi consegnare con un espediente l’oro custodito in cassaforte.

Le vittime, nella maggior parte dei casi, sono anziani: in questi casi, sottolinea l’Amministrazione comunale, cui dopo la denuncia è stato segnalato il fatto, bisogna contattare il 112 (ovvero il numero unico di emergenza europeo) e segnalare sempre alle Forze dell’Ordine i casi sospetti.

Il Comune di Formigine, di concerto con la Polizia Locale, è peraltro da tempo impegnato in attività di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di evitare di essere vittime di truffe, così come l’Arma dei Carabinieri organizza periodicamente incontri e momenti di scambio con la cittadinanza per approfondire questi temi. Gli ultimi eventi organizzati per sensibilizzare la popolazione, e nello specifico gli anziani, si erano tenuti poco tempo fa: a maggio e ad ottobre la sede della Polisportiva Formiginese, situata in via Caduti di Superga, aveva ospitato alcuni di questi incontri.