Focus sul futuro del settore con i vertici delle supercar

Al via oggi la quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della terra dei motori, in programma fino a domenica. Ad aprire il long week-end nel segno dell’alta velocità sarà, come di consueto, il convegno inaugurale che avrà inizio alle 9 presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena. Dalla transizione all’elettrificazione, saranno molti i temi, di attualità e che guardano al futuro del comparto, al centro delle numerose attività convegnistiche: tavole rotonde, speech, confronti pubblici tra esperti e rappresentanti dei maggiori brand mondiali delle due e quattro ruote e delle più importanti industrie della filiera, rappresentanti delle istituzioni, esperti e piloti. Dopo i saluti istituzionali prenderanno la parola i leader delle più grandi case automobilistiche. Interveranno il Ceo di Dallara Automobili Andrea Pontremoli, quello di Ducati Claudio Domenicali (nella foto), Andrea Antichi, Chief manufacturing officer di Ferrari Spa. E ancora Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo Automobili Lamborghini, Davide Grasso, Ceo Maserati, Hannes Zanon, Commercial director di Pagani Automobili e Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company Spa. Al termine del convegno si terrà il tradizionale taglio del nastro per il via ufficiale della quattro giorni, alle 13 nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare. I convegni di Motor Valley Fest proseguiranno in due location dedicate: il Motor Valley Accelerator e la Sala Calandra Unicredit, in Via Francesco Selmi 19. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, sono previsti numerosi appuntamenti rivolti agli esperti e appassionati del settore. Sempre a partire da oggi e fino a domani alla Fondazione San Carlo, in Piazza Grande e in Accademia Militare, prenderà vita l’Innovation & Talents, area di networking dedicata ai talenti, alle start-up e al mondo universitario. Dodici le università che esporranno in Piazza Grande le proprie Formule Sae: in ‘pista’ il Muner Motorvehicle University of Emilia-Romagna e i TeamSquadre Corse italiani, mentre in Accademia Militare ci saranno oltre 40 startup nazionali e internazionali e una delegazione ungherese. La Fondazione San Carlo sarà il palcoscenico per i dodici Talent Talks con interventi rivolti agli studenti, dove i top brand della Motor Valley, tra cui Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Ducati, racconteranno ai futuri professionisti le competenze richieste dal mondo del lavoro nel settore automotive. Spazio ancora ai giovani con ’Meet & Match’, spazi dove creare e ampliare il networking tra start up e aziende, sempre nella suggestiva sede dell’Accademia militare di Modena.